Можно на основной работе быть в отпуске по уходу за ребенком, а по совместительству работать

На портал «Онлайнинспекция.рф» обратилась женщина, которая оформила на работе отпуск по уходу за своим внуком. Молодая бабушка спрашивает, можно ли ей устроиться на другую работу по совместительству, будучи в отпуске по уходу на основной работе. Не потеряется ли право на пособие, волнуется женщина.

Роструд разъяснил, что можно заключить трудовой договор о работе по совместительству. При этом пособие сохранится на основной работе.

При работе по совместительству продолжительность работы в течение одного месяца (другого учетного периода) не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период).