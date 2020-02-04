«Путинское пособие» платят только на первого и второго ребенка. Многодетные в пролете

С 2020 года за первого и второго ребенка пособия платятся не до 1,5 лет, как это было раньше, а до 3. Расширилось и число получателей, так как критерий по доходу семьи вырос. Теперь нуждающимися признаются те, кто имеет доход менее 2 МРОТ на члена семьи (раньше было 1,5 МРОТ).

Между тем граждане указывают на некоторые несправедливые моменты в распределении новых пособий.

Ранее мы рассказывали о нескольких недовольствах родителей:

1) Пособия платят только на детей, рожденных с 2018 года, что возмущает людей, ставших родителями в 2017 году.

2) Пособия платят только нуждающимся, что возмущает граждан с более высокими доходами. Они требуют убрать критерий нуждаемости и платить пособие всем независимо от дохода.

3) Пособие за второго ребенка платят из маткапитала, что возмущает родителей, ведь право на маткапитал они имели и раньше. Новый закон о пособиях не прибавил денег этим людям, а лишь разрешил тратить на новые нужды, то что и так нашли бы куда потратить.

Недавно на сайте РОИ была опубликована еще одна петиция, призывающая внести изменения в закон о «путинских выплатах» (так в народе называют новые пособия).

Автор инициативы требует дать право на эти пособия многодетным родителям, чтобы получать деньги можно было не только за первого и второго, но и за третьего и четвертого ребенка.

«Я считаю немного несправедливым платить пособие только мамочкам 1-2 детишек, многодетные более нуждаются в такой помощи» — пишет женщина.