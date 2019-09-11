Новые пособия на детей до 3 лет: чем недовольны родители

По новому закону семьи будут получать пособие до 3 лет на первого и второго ребенка. Увеличена продолжительность выплаты пособия и критерии нуждаемости.

На пособия в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м.

Казалось бы, для россиян здесь сплошные плюсы.

Но граждане все равно недовольны и требуют от властей пересмотреть нормы закона.

Что поменялось

Получать пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, рожденного в 2018 году и позднее, в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ будут семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше 2-кратного прожиточного минимума, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты на ребенка.

Напомним, сейчас это пособие выплачивается на детей до 1,5 лет также в размере прожиточного минимума ребенка, но критерий нуждаемости – 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения на одного члена семьи, установленного за 2 квартал предыдущего года.

Порядок назначения

Разработаны новые правила, а также новый Административный регламент выплаты пособия на первого и второго ребенка.

Обращаться за выплатой в Соцзащиту или ПФР придется 3 раза. Изначально выплаты будут назначаться до достижения ребенком возраста 1 год. Затем надо будет подать новое заявление о назначении выплат сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

Пособие на первого ребенка платят органы соцзащиты населения, на второго ребенка – ПФР из средств маткапитала. То есть за второго ребенка получить и это пособие, и полный маткапитал не получится.

Россияне выражают свое недовольство некоторыми аспектами нового закона.

Недовольство №1. Дата рождения ребенка

Платить пособие до 3 лет будут на детей, рожденных в 2018 году и позднее. «А наши дети чем хуже?», - негодуют родители малышей, появившихся на свет в 2017 году.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует убрать ограничения по году рождения из вышеназванного закона, чтобы дети, рожденные в 2017 году, наравне с остальными детьми могли получать пособие.

«Это еще как-то можно понять, ребенок рожден до принятия закона, а закон обратной силы не имеет. Но новые изменения просто не укладываются в голове. Почему тогда Правительство не принимает эти поправки для детей, рожденных с 2020?», - возмущается активный гражданин.

Недовольство № 2. Критерий нуждаемости

Его надо убрать вовсе, и платить пособия всем семьям, где есть маленькие дети, считает другой активист.

Выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания надо без привязки к текущим доходам семьи, говорится в инициативе, опубликованной на сайте РОИ.

Автор предложения отмечает, что усердно трудящийся человек получает зарплату, платит с нее внушительные налоги, а с этих налогов идут выплаты не только людям, не способным по объективным причинам зарабатывать больше, но и тунеядцам, и скрывающим свои доходы людям.

Недовольство № 3. Источник выплат на 2-го ребенка

Напомним, на первого ребенка пособие платит орган соцзащиты населения, а на второго ребенка – ПФР из средств маткапитала.

Это вызывает негативную реакцию семей, родивших второго ребенка. Дело в том, что потратить маткапитал можно, например, на покупку жилья. Поэтому нет смысла распалять его на текущие расходы, ежемесячно получая энную сумму.

Получается, что фактически за второго ребенка никакого пособия и нет, ведь маткапитал и так уже принадлежит семье в силу закона. То есть пособие семья как бы получает из своих же денег.

На сайте РОИ размещена инициатива, автор которой требует выплачивать пособия на детей до 3-х лет не из средств материнского капитала, а найти для этого другие источники выплаты.

По его мнению, это действительно будет реальной помощью семьям с двумя детьми и будет способствовать уменьшению бедности населения.

Кроме того, повысится уровень веры в надёжное будущее России, а также повысится стабильность в стране.