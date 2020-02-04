При сдаче помещений в аренду ИП может применять ПСН

Согласно подпункту 19 пункта 2 статьи 346.43 НК патентная система налогообложения может применяться индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по сдаче в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности.

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, устанавливаются законами субъектов РФ.

Субъекты РФ вправе устанавливать размер потенциально возможного дохода на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, земельных участков.

В случае установления размера потенциально возможного к получению годового дохода, сумма налога к уплате рассчитывается исходя из размера площади сдаваемых в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, земельных участков.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 9.01.2020 № 03-11-11/37.

В документе также сообщается, что для ИП Налоговым кодексом предусмотрена возможность добровольного выбора наиболее оптимального налогового режима в отношении осуществляемой предпринимательской деятельности (общий режим налогообложения или специальные налоговые режимы).