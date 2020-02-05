За угнанный автомобиль транспортный налог платить не надо

Объектом налогообложения транспортным налогом признаются автомобили и другие транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке.

Не являются объектом налогообложения по транспортному налогу транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано.

Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 НК.

Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства. Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено в случае снятия с учета транспортного средства в регистрирующих органах, а также при подтверждении факта угона (кражи) транспортного средства.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.12.2019 № 03-05-06-04/103016.