Итак, про новые правила увольнения работников

Мы и сами удивились...
В субботу «Российская газета» оповестила читателей о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения работников. Удивившиеся кадровики бросились искать информацию, ведь они-то точно знают, что никакие изменения в части увольнения в Трудовой кодекс не вносились.
Минтруд в этот же день опроверг информацию. И объяснил, что речь идет о выдаче увольняющемуся работнику документа о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
При этом сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Сама форма до сих пор не утверждена, документ находится на регистрации в Минюсте.
«Российская газета» новость переписала. Однако многие СМИ её перепечатали и слухи о новых правилах продолжают гулять по интернету.
До 1 июля все работодатели должны уведомить об этих изменениях работников, а те могут выбирать, какой формат трудовой книжки им удобнее. На то, чтобы подать соответствующее заявление, у них есть срок до 31 декабря. Если работник не напишет заявления, работодатель продолжит вести его трудовую в бумажном виде.
С 1 января 2021 года трудовые книжки тех, кто поступает на работу впервые, будут оформляться только в электронном виде.