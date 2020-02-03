Итак, про новые правила увольнения работников

Мы и сами удивились...

В субботу «Российская газета» оповестила читателей о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения работников. Удивившиеся кадровики бросились искать информацию, ведь они-то точно знают, что никакие изменения в части увольнения в Трудовой кодекс не вносились.

Минтруд в этот же день опроверг информацию. И объяснил, что речь идет о выдаче увольняющемуся работнику документа о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

При этом сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Сама форма до сих пор не утверждена, документ находится на регистрации в Минюсте.

«Российская газета» новость переписала. Однако многие СМИ её перепечатали и слухи о новых правилах продолжают гулять по интернету.