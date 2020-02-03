Единый налоговый платеж введут для ИП и юрлиц

Федеральная налоговая служба планирует распространить механизм единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Списания будут проходить по принципу электронного кошелька. Такая информация появилась на сайте нацпроектов.

Единый налоговый платеж для физлиц появился в 2018 году. Он работает по принципу электронного кошелька, когда налогоплательщик пополняет его заранее, а налоговые органы в установленный срок производят списание. Не без заминок.

«С начала 2020 года режим стал доступен для уплаты не только имущественных налогов, но и НДФЛ. В дальнейшем его можно распространить на платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – сообщает ФНС России.

Налоговики отмечают, что процент несвоевременно уплаченных гражданами и бизнесом налогов за последние два года снизился в три раза. По итогам прошедшего года также уменьшилась и сумма задолженности на 120 млрд рублей.