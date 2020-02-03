Совкомбанк подает в суд на клиентов, нажившихся на новогодней акции

Совкомбанк собирается подавать в правоохранительные органы заявление о мошенничестве на десятки своих клиентов, которые сумели заработать на акции «Халва исполняет желания», пишет «banksta».

Источник поясняет: клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее появилась задолженность в размере 30 000 рублей за счет списания необоснованно начисленных бонусов. На задолженность тут же начали начисляться проценты. Женщина участвовала в новогодней акции Совкомбанка.

Для участия в ней нужно было зарегистрироваться и совершать покупки на сумму от 2000 рублей в магазинах-партнерах. За каждую такую покупку клиент мог получить подарок – дополнительный срок рассрочки или промокод на кешбэк в размере до 20% в разных категориях. Согласно условиям акции, клиент мог получить максимум пять подарков. Но возможность использования большего количества промокодов сотрудники банка заблокировать забыли и возникшей дырой воспользовались клиенты. При этом некоторые даже получили на это одобрение в колл-центре Совкомбанка. Утекающие деньги во время акции в банке не замечали.

В итоге банк решил не наказывать за дыру своих сотрудников, а наказать клиентов за нарушение правил акции в стиле 90-х – у них отобрали бонусы, навесили кредиты на сумму бонусов, заблокировали карты и грозят уголовным преследованием по делу о мошенничестве.

Например, Александру удалось активировать около 160 промокодов (часть их них купил на форуме) и получить 425 000 бонусов, их которых около 190 000 бонусов он успел перевести в рубли и потратить. К моменту блокировки карты на текущем счете был ноль, а на бонусном – больше 200 000 рублей. В итоге ему был выставлен овердрафт на 425 000 рублей и списаны все бонусы. Александр вернул 190 000 рублей на счет, но долг не закрылся, и каждый день на него продолжают начисляться проценты из расчёта 36% годовых. Закрыть долг нельзя, так как банкиры заблокировали карту без объяснения причин.

Если жадность клиентов объяснить можно – они воспользовались технической оплошностью Совкомбанка, то банк сложно. Они не хотят договариваться с клиентами, выставляют фиктивные кредиты без договора на заблокированной карте, не дают их погасить. Это откровенное самоуправство и обогащение за счет клиента. При этом банкиры могли бы обратиться в суд, но вместо этого грозят уголовным делом.