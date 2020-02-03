Тыжбухгалтер или тыжкадровик: кто сдает новый отчет СЗВ-ТД

Кто будет сдавать новый отчет СЗВ-ТД? Кадры или тыжбухгалтер? Это выясняют в Красном уголке бухгалтера.

Мнения расходятся. Кто-то уверен, что это сугубо кадровый отчет:

«Кадры сдают, это ж чисто кадровый отчёт, как и сзв-стаж и сзвм»

«У нас кадры сдают. Правда я сама вчера попробовала. Он как и СЗВ-М отчет ни о чем. Видимо, только для штрафов»

Но не все доверяют кадровикам:

«В СБИСе нет ограниченных доступов. Они предложили второй ключ, по которому можно идентифицировать доки, подписанные и отправленные кадровиком. Расчетчик испугалась и сказала сама буду отправлять пока»

Кадровики, впрочем, не горят желание сдавать новый отчет:

«Кадры сдают. По поводу злобных бухов, заставивших осваивать Контур, уже наслушалась»

А в кадровой группе Фейсбука кадровики жалуются друг другу на недружелюбных бухов, вынуждающих их осваивать 1С и ТКС.

Хуже всего придется тем, кто и бухгалтер и кадровик в одном лице

«Яжбухгалтер и яжкадры в одном лице, поэтому все сама-сама. А со следующего года либо в отпуск вообще не ходить, либо в обнимку с ноутом, либо всех слать с приемама-переводами-увольнениями в сад до конца отпуска»

А кто у вас будет сдавать новый отчет?