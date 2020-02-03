Установлен коэффициент для платы за негативное воздействие на 2020 год

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 установлен годовой коэффициент для ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год. По сравнению с 2019 годом он выросли на 3,85%

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. Каждый год, начиная с 2019 года, к ним будет применяется дополнительный коэффициент, устанавливаемый на год. На 2019 год он был установлен в размере 1,04, а на 2020 год - 1,08.

Кроме того, постановлением установлено, что ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну.

Напомним, что срок внесения платы за 2019 отчётный год истекает 1 марта 2020 г.; срок подачи декларации о плате – 10 марта 2020 г.