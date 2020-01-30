Кто и когда должен вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду

Минприроды напоминает об уплате платы за негативное воздействие на окружающую среду и представлении соответствующей декларации и разъясняет, кто и должен эту плату вносить.

Срок внесения платы за 2019 отчётный год истекает 1 марта 2020 г.; срок подачи декларации о плате – 10 марта 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», плату необходимо исчислять и перечислять за следующие виды негативного воздействия на окружающую среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; размещение отходов производства и потребления.

Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. Мера не распространяется на организации, осуществляющие деятельность исключительно на объектах IV категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, подтверждается свидетельством о постановке объекта на государственный учёт.

Плательщиками являются: юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы (за исключением твёрдых коммунальных отходов (ТКО)); региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.

В случае если в субъекте РФ региональный оператор по обращению с ТКО отсутствует, плату вносит оператор по обращению с ТКО (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО), осуществляющий размещение ТКО.

При исчислении платы за 2019 отчётный год необходимо пользоваться новой редакцией Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утверждённых постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (в редакции от 27.12.2019).

Ставки платы утверждены постановлениями Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

За отчётный период 2019 г. к ставкам платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, за размещение отходов (за исключением ставки платы за размещение ТКО IV класса опасности (малоопасные)), применяется дополнительный коэффициент 1,04.

Дополнительные коэффициенты, применяемые при исчислении платы за 2019 отчётный год, установлены пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также пунктами 3, 6, 6.1 статьи 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Контроль за правильностью исчисления платы, проверка деклараций о плате, осуществляется Росприроднадзором и его территориальными органами.

Уплата платежей производится по реквизитам территориальных органов Росприроднадзора, на территории которых расположены объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, плательщика.

За невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и непредставление декларации о плате предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьями 8.41 и 8.5 КоАП РФ. Несвоевременное или неполное внесение платы влечёт за собой уплату пеней.

Минприроды предупреждает, что подготовлены проекты изменений в Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также в форму декларации о плате, в связи с изменениями в вопросах взимания авансовых платежей. Планируется, что соответствующие акты будут утверждены и будут распространять свое действие на рассматриваемые правоотношения, начиная с 2020 отчётного года.