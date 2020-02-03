В банкоматах Тинькофф сбой. Кто виноват?

В работе части банкоматов «Тинькофф» произошёл сбой из-за провайдера, пишет vc.ru. Банк уже занимается проблемой.

Часть банкоматов Тинькофф 3 февраля оказалась недоступна, свидетельствует информация на карте компании. От банка подтвердили неполадки и сообщили, что они произошли из-за сбоя у провайдера.

К 16:00 по московскому времени недоступными остаются несколько сотен банкоматов в различных регионах страны. Рекомендуем заранее проверять информацию в приложении банка, там недоступные банкоматы окрашены в серый.

Банк связал неполадки с коммуникационными проблемами в инфраструктуре провайдера.

«В связи с этим возможны затруднения с прохождением операций в банкоматах сети Тинькофф. Наши специалисты работают над её устранением в ближайшее время – работа части ATM уже восстановлена», – комментирует пресс-служба Тинькофф.

«Клерку» Тинькофф пояснили, что к 18.00 (мск.) восстановятся все ранее недоступные банкоматы.