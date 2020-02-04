Попытка №2. Некоторым пенсионерам вернут индексацию пенсий

В Госдуму внесен законопроект № 893354-7, который касается индексации пенсий.

Предлагается вернуть индексацию тем пенсионерам, которые являются опекунами и попечителями.

Дело в том, что сейчас они приравниваются к работающим пенсионерам и пенсия им не индексируется. Получается, что те, кто например, оформил опеку над ребенком-сиротой, лишается прибавки к пенсии.

Авторы проекта – депутаты-единороссы В.В.Володин, С.И.Неверов, А.К.Исаев.

Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, говорится в пояснительной записке.

По предварительной оценке, численность приемных родителей - пенсионеров, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет 29,6 тыс. человек.

Напомним, аналогичный проект с восстановлением индексации опекунам уже вносился в Госдуму в августе 2019. Его авторами выступили депутаты Новгородской Думы.

3 декабря он был рассмотрен Госдумой в первом чтении, но был отклонен.

Все вышеназванные депутаты, которые внесли новый проект на эту тему, в том голосовании не участвовали.

К слову, при голосовании за тот аналогичный проект от фракции «Единая Россия» на заседании Думы присутствовали только 6 человек из 341.

Какая судьба ждет новый проект, предложенный уже новыми инициаторами, покажет время.