ПФР заплатит полмиллиарда за видеоролики и баннеры

Пенсионный фонд России объявил две закупки на проведение информационно-разъяснительной кампании, общая стоимость которых составляет около 536 млн рублей, узнал портал Мойка78. Речь идет о проведении «информационно-разъяснительной кампании среди населения» для разъяснения информации о трудовой деятельности через видеоролики, аудиозаписи и баннеры ПФР на телевидении, радио и в интернете.

Как следует из информации на сайте госзакупок, стоимость первого контракта составляет 137,8 млн рублей, второго – 397,8 млн. Заявки на участие принимаются до 25 февраля. Ранее ПФР объявлял схожую закупку. В результате 123,5 млн рублей получило ООО «Изи-Медиа». До 20 апреля компания должна создать два аудиоролика Пенсионного фонда, два видеобаннера и два анимационных ролика.