Криминальное банкротство. Наказание будет жестким

Наказание за незаконные действия при банкротстве кредитных, страховых и иных финансовых организаций ужесточат. Об этом проект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

В частности, речь идет о повышении мер уголовной ответственности «за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда», следует из проекта отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии, пишет ТАСС.

НПФ тоже попадают в эту категорию юрлиц.

«… полагаем целесообразным под фиктивным банкротством признавать также подачу руководителем юридического лица либо гражданином (в том числе индивидуальным предпринимателем) в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, содержащего заведомо ложные сведения о несостоятельности и банкротстве», – предложили в комиссии.

Это замечание комиссии ожидает увидеть в тексте проекта ко второму чтению.