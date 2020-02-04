Глава УФНС пойдет под суд вместе с мужем

В Туве перед судом предстанут экс-глава республиканского управления ФНС Вероника Суге-Маадыр и ее супруг Анатолий Суге-Маадыр, возглавлявший одну из налоговых инспекций. Под суд также пойдет бывший начальник отдела информатизации и специалист-эксперт отдела обеспечения регионального ФНС, пишет «Коммерсантъ».

По версии ведомства, в октябре 2017 года преступная группа, участниками которой были фигуранты дела, похитила предназначенные для перечисления в федеральный бюджет средства ООО «Восток» в размере свыше 31 млн руб. Украденные миллионы перевели на счета ООО «Добрострой-ремонт». Следствие полагает, что часть похищенных средств, около 13 млн руб., были легализованы. Они пошли на приобретение для дочери главы управления ФНС Тувы квартиры в строящемся доме в Москве и жилья для ее племянницы.

Кроме того, расследование установило, что в 2018 году Вероника Суге-Маадыр получила от директора ООО «Лунсин» через посредников взятку в сумме свыше 15 млн руб. за освобождение фирмы от уплаты налога на прибыль за 2017 год.

В ноябре 2018 года главу ФНС в Туве, ее супруга и двух налоговиков задержали. По материалам УФСБ следователи возбудили уголовное дело по целому ряду тяжких статей УК: ст. 159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), ст. 174.1 (отмывание денег), ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации). Веронике Суге-Маадыр дополнительно предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290).