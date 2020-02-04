Может ли уволившийся бухгалтер влезать в отчетность бывшей организации?

Имеет ли право уволившийся бухгалтер фирмы влезать в отчетность бывшей организации? Такая тема обсуждается сегодня в Красном уголке бухгалтера.

Все началось вот с этой истории:

«Передала компанию бухгалтерской фирме с февраля. Подготовка к передаче шла с декабря, были поделены зоны ответственности по налогам. 31 января меня уволили. Вчера вечером решила посмотреть в Контуре отправили ли декларацию по земле. Для чего я это сделала? Меня обвинили 21го января в том, что я не проверила правильность декларации по НДС и они ее отправили в старую налоговую. А ндс был зоной ответственности бухгалтерской фирмы. И вот вчера в восемь вечера я вижу что декларация по земле не сдана»

Ну и бывший бухгалтер декларацию сдала. Волновал её вопрос времени отправки отчета, но её коллеги сразу переключились на обсуждение правомерности её действий.

Большинство категорично заявило, что зря она это сделала.

«Напрасно вы так поступили. И не законно. Вы должны были не только передать документы но и зафиксировать момент прекращения доступа во все баз»

«А зачем вы что-то сдавали? Вы там не работаете и не отвечаете ни за что. Уходя-уходи» «Под подобным непрошенным волонтёрством и высокой ответственностью маскируется обида, желание показать бывшему (работодателю, другу, супругу ets) , какое сокровище он потерял»

Впрочем, есть и меньшинство

«Вы большая молодчинка! Все сделали правильно. И не переживайте. Я бы на Вашем месте поступила точно так же!»