Как снизить налоговый штраф в 10 раз

Компания должна была подать налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 2017 год до 28 марта 2018 года (п.4 ст.289 НК). Но подала она её только 29 марта.

Кроме того, в июне компания уточнилась по налогу на прибыль организаций и увеличила сумму налога к уплате в бюджет на 22,5 млн руб.

Конечно, инспекция не могла простить компании просрочку в один день (29 марта вместо 28-го). И начислила штраф — 5% от суммы налога согласно п.1 ст.119 НК. 5% составляют 1,125 млн руб.

Но инспекция уменьшила его в 2 раза и выставила компании счёт на 562,5 тыс руб. Налоговая посчитала такой штраф оправданным из-за просрочки в один день. Компания обратилась в суд, требуя снизить штраф.

Суд согласился с компанией, указав что:

– пропуск сроком в один день является незначительным;

– долгов по уплате налога за указанный период у компании нет;

– негативных последствий пропуска срока нет;

– штраф несоразмерен тяжести совершенного правонарушения.

Суд решил снизить штраф ровно в 10 раз.

Смелее оспаривайте штрафы. Судебная практика знает случай, когда суд снизил размер штрафа в 400 раз. Кроме того, суды уже выяснили, что если инспекция снизила штраф, то это не лишает суд возможности также снижать штраф. То есть штраф может быть снижен и инспекцией, и судом (дело № А32-12272/2019).