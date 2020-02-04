Трудовые договоры станут электронными

Сегодня в первом чтении принят законопроект № 859678-7 о введении в России электронного кадрового документооборота. Пока в качестве эксперимента.

Участвовать в нем будут лишь отдельные работодатели. Они самостоятельно определят виды документов, оформляемых в электронном виде.

В настоящее время ряд крупных предприятий (РЖД, «Мечел», «Вымпелком») согласились участвовать в этом эксперименте. Из госструктур в эксперименте планируется участие ФСС.

Эксперимент планируется проводить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, осуществляется работодателем посредством использования информационной системы работодателя или с использованием электронного сервиса «Работа в России».

Первые итоги предполагается подвести 1 сентября, окончательные — 31 декабря.

После подведения итогов предполагается подготовить предложения по изменению действующего законодательства.