Бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

какой кошмар... неужели актов нельзя было найти, насоздавать резервов или еще как то выкрутиться...
Кто дает разрешения на такие расходы??? Обычные компании за это расстреляли бы... Ведь эти расход...
Мне как-то позвонила милая престарелая женщина и начала орать прям со старта, чтобы я перестал ку...
4817760255135182 - Вячеслав Александрович К. 8(965) 538-92-568962) 72010-05 Мошенник, разводит на...
Мне вот это "снижение затрат за счет замены терминалов в транспорте на статические...
Новая редакция п.2 ст. 81, похоже, написана ради Навального....
Может быть они собрались на главную роль в ролике ИП Бесогона пригласить. Так его услуги дорогого...
3 миллиона это вообще о чем? Это коробка без отделки. Возможно, и без коммуникаций.Сколько стоит ...
Готовка, отсутствие СВЧ-печи, контейнеров с быстроразогреваемой готовой пищей, капсульной кофе-ма...
Хорошо, перефразирую - "за полным отсутствием бумажных и металлических денег"Особым приверженцам ...
"Оцифрованное детство" - это писать ответ человеку, написавшему свой каммент 17 декабря 2019 года...
Надо строить дома с нормальной системой вентиляции. Бред полный. Мне в квартиру никогда не приход...
Смотря каким безналом.А то может и поперек горла встать "такой" безнал....
Что, прямо вот так намекаете, что это одно и то же? ))
Это как - незаконные бандформирования. Напрашивается вопрос: а что, разве бывают законные.Ну, теп...
Если Росстат озвучи, то можно верить..
Если обороты серьезные, есть контролируемая ликвидация, в которой можно максимально снизить ...
У этих жуликов нет не только работников, чтобы слепить эти ролики, у них нет даже компа!Поэтому о...
Ведомости на бумаге - вы серьезно?!!! ))) Маруся, вы либо жирный тролль, либо впали в "неоцифров...
единая система публичной властиТак, уточнения о власти. Оказалось она бывает публичной. Значит, г...
в этом деле за 6 лет банкротства никто ничего не получил от субсидиарки http://kad.arbitr.ru/Card...
было такое оплатили требование, счет все равно блокировали, якобы не исполнили требование, потому...
Если честно, для меня такие инициативы странны. Не понятна цель. Если государство хочет заселить ...
ВВП США 2,3-2,6%. Но не это главное. Главное - от чего процент считаем))...
"Карта" "Тройка" выпускается и в виде перстня. На сегодня гораздо удобнее.А вообще, за безналом к...
Почему за это не расстреливают?
Коронавирусы, либеральние идеи...одна зараза там на каждом шагу.А когда-то, было дело, какой-то я...
536000000/12000=44667 пенсионера лишились пенсий... бинго!!!
УФСИН тоже хочет)) Намедни отрапортовала, что в её пенатах как никогда много свободных мест....
Ждём очередного повышения пенсионного возраста с формулировкой, что текущим пенсионерам опять не ...
Есть что-то общее между эротикой и изнасилованием?
В Интернете активно обсуждается тема, что с 2020 года предоставление ПЛБ в налоговую не требуется...
Как хорошо-то, слушал бы и слушал.....
Для облегчения всенародного голосования по поправкам в Конституцию правительство установило надба...