Облагать ли взносами компенсацию за связь для удаленного работника?

Главбух работает в компании удаленно на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Руководство хочет в договоре прописать фиксированные суммы компенсации расходов на связь: телефон и интернет. Облагаются ли фиксированные суммы страховыми взносами?

Нет, не облагаются. От страховых взносов освобождены все виды компенсационных выплат, которые установлены федеральными, региональными и местными законами и связаны с выполнением «физиками» трудовых обязанностей (подп. 2 п. 1 ст.422 НК).

Компания обязана платить компенсацию, если работник использует для выполнения трудовых обязанностей личное имущество (ст. 164 ТК). Поэтому такая выплата необлагается взносами.

Такой ответ дал предствитель УФНС по Санкт-Петербурге, он опубликован в газете УНП Северо-Запад.