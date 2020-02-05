Продажу нейодированной соли запретят

Министерство здравоохранения разработало законопроект, предусматривающий поэтапное введение йодирования пищевой соли в России, а также её обязательное использование при изготовлении продуктов.

Проект закона «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода» размещён на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

Как отмечается в пояснительных документах, законопроектом предусматривается обогащение пищевой соли йодатом калия для профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода.

Обогащению йодом будет подлежать пищевая соль сортов экстра, высшего и первого, помолов № 0 и № 1, кроме отдельных видов соли. Перечень этих видов будет утверждать уполномоченный федеральный орган власти.

Предусмотрено, что это положение вступит в силу с 1 июня 2021 года. До этого руководство продуктовых магазинов должно обеспечить наличие в ассортименте йодированной соли.

Проект устанавливает, что пищевые продукты должны изготавливаться с использованием йодированной соли. Исключение предусмотрено только для продуктов, технологический процесс производства которых не допускает использования такой соли.

Это положение должно вступить в силу с 1 июня 2022 года. До этого в образовательных организациях, медицинских учреждениях, исправительных колониях, организациях культуры, воинских частях при приготовлении продуктов и для досаливания должна использоваться только йодированная соль.

Согласно документу, при выпечке хлебобулочных изделий обязательно должна использоваться йодированная соль (если соль есть в их рецептуре). Это положение вступит в силу с 1 июня 2020 года.

Остальные положения, согласно тексту проекта, должны вступить в силу со дня официального опубликования принятого документа.

Как отмечается в пояснительной записке, проведение массовой профилактики йододефицитных заболеваний за счёт производства и продажи йодированной соли — наиболее эффективный метод, рекомендованный ВОЗ.

В пояснении приводятся данные Эндокринологического научного центра Минздрава, согласно которым фактическое среднее потребление йода жителем России в три раза меньше установленной нормы.

Отмечается, что профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода, позволит, в частности, предотвратить отставание детей в психическом и физическом развитии, устранить инвалидизацию, связанную с йододефицитом, значительно снизить частоту различных заболеваний щитовидной железы, многих врожденных пороков развития, невынашивания беременности и детской смертности.

Также указывается, что сейчас в России йодированную соль в питании употребляет менее 30 процентов населения в отличие от стран, входящих в Евразийский экономический союз, где введено всеобщее йодирование соли.