Самозанятых зовут в класс

В Башкирии для желающих стать самозанятыми будут работать «открытые классы»

С такой инициативой выступило региональное Управление ФНС России. «Открытые классы» будут проводиться налоговыми органами на территории региона в течение всего 2020 года. Подробная информация о графиках проведения «открытых классов» размещена тут.

Сообщают, что участникам мероприятия будут представлены лекционная (теоретическая), а также практическая части, в ходе которых налоговые инспекторы окажут квалифицированную помощь в установке мобильного приложения «Мой налог» на смартфоны и гаджеты, продемонстрируют его работу и обширный функционал, ответят на вопросы по применению налога на профессиональный доход.