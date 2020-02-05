Сделка с векселями нереальна. Как снизить штраф до смешного

ИП Трапезникова М.А. купила и продала вексели Сбербанка за 20 млн. руб. К доходам вопросы у налоговиков, понятно, не возникли. А вот документы по приобретению инспекторы стали пристально изучать. И не зря.

В договоре в разделе «продавец» были указаны паспортные данные не продавца, а другого человека. Оба – ни о каких векселях ничего не знали.

Были несостыковки и в датах передачи векселей: выходило, что спорная сделка прошла раньше, чем продажа первым векселедержателем. На нереальность сделки наводила также оплата по кассе.

Инспекция настаивала, что денег на покупку у предпринимателя не было, и спорные вексели она получила безвозмездно. Сняли все расходы.

Суды согласились с нереальностью сделки. Однако указали, что необходимо применить расчетный метод. Налогоплательщик не растерялся и представил в суд расчет стоимости векселя из приложения Сбербанка. Прокатило: вместо 3 млн. руб. доначислили НДФЛ меньше чем на 5 тыс. руб.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-8004/19 от 09.12.2019 г.