Извинений не было, пиар. Прокуратура к Голунову не обращалась

Журналист Иван Голунов не получал извинений от прокуратуры, пишет Business FM, чей корреспондент поговорил с Иваном.

«Если звонки от журналистов не считаются, то ничего от прокуратуры не получил. Даже сходил и проверил почтовый ящик, но там тоже нет. И даже на сайте прокуратуры ЗАО и прокуратуры Москвы есть только сообщение о каких-то правовых олимпиадах, но нет сообщения о том, что были принесены какие-то извинения. Очень странная история. Мне кажется очень странным, когда то, что прокуратура обязана сделать в течение месяца, она делает через восемь месяцев, и прежде чем удостовериться, что я получил извинения, она отправляет пресс-релиз о том, что извинения приняты. Мне кажется, это очень странный пиар».