Минус 27 млн. Присоединили убыточную компанию, а легенду не придумали

Компания «Росавиаспецкомплект» взяла в долг у компании «Транзит» 161 млн рублей и не отдала. Кроме того, еще одна компания – «Международный бизнес центр» уступил «Транзиту» долг того же «Росавиаспецкомплекта» ещё на 116 млн рублей, но «Росавиаспецкомплект» не заплатил и эти деньги. Так убыток «Транзита» составил 277 млн рублей.

При этом компания «Транзит» – один из учредителей ООО «Росавиаспецкомплект», который обанкротился в 2008 году. В 2016 году Транзит присоединился к ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова», которое вследствие этого присоединения «унаследовало» убыток в 277 млн рублей, что и указало в налоговой декларации на прибыль организаций. Налоговая заподозрила, что это присоединение – схема, чтобы уменьшить налоги «ГЗАС им. А.С. Попова».

Вот аргументы инспекции:

– у «Транзита» нет не имущества, нет транспортных средств, сотрудники отсутствуют;

– «Транзит» – подконтрольное лицо относительно «ГЗАС им. А.С. Попова», так как учредитель «Транзита» и председатель совета директоров «ГЗАС имени Попова» — один и тот же человек.

Теперь вспомним, что компания «Транзит» – один из учредителей «Росавиаспецкомплекта», который не выплатил долг, из-за чего и образовался убыток.

– Компания «Транзит» была убыточной с 2000 года по 2016 годы.

А самое главное – деловой цели присоединения «Транзита» к «ГЗАС им. А.С. Попова» нет. В договоре о присоединении прописали, конечно, что компания присоединяется для «достижения наиболее эффективного использования активов Сторон, повышения конкурентоспособности услуг, оказываемых Сторонами, рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения прибыли и увеличения объемов оказываемых услуг», но на практике ничего хорошего «ГЗАС им. А.С. Попова» от этого присоединения не получил. А раз нет деловой цели присоединения, значит, это схема, чтобы меньше налогов платить.

Инспекция доначислила налог на прибыль организаций 27 млн рублей, и суды согласились с этим.

Вывод из этого – при присоединении убыточной компании нужно доказать деловую цель этого присоединения. В противном случае, инспекция заявит, что это схема (дело № А43 –24142/2018).