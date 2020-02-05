Бизнесмен неудачно подкупил инспектора ИФНС

Следственный комитет Саратова сообщило о возбуждении уголовного дела на директора коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки замначальника налоговой инспекции.

Бизнесмена задержали еще 31 января. Он был задержан с поличным при передаче 2,5 млн рублей.

Следственным отделом по Октябрьскому району Саратова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, совершенное в особо крупном размере).

Следствие считает, что вечером 31 января в салоне автомобиля мужчина попытался передать руководящему должностному лицу ИФНС одного из районов Саратова 2,5 миллиона рублей. Это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить пять миллионов рублей. Инспектора подкупали, чтобы снизить налоговые доначисления по результатам выездной проверки.

Деньги в руки адресата так и не попали, от взятки отказались, потом к машине подошли силовики УФСБ региона и службы безопасности налоговой службы. Бизнесмена задержали, позже он признал вину. И сейчас находится под подпиской о невыезде.