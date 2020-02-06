ИП & МВД & сотрудник-иностранец. В этом треугольнике разбирался Конституционный суд

ИП приняла на работу иностранца в апреле 2017 года на должность водителя. Как положено, она вовремя уведомила об этом МВД.

В феврале 2019 к этой ИП нагрянула проверка (Прокуратура + ФСБ + ФНС + Росгвардия). Проверяющие установили, что с января 2019 этот же сотрудник-иностранец допущен к работе продавцом.

То есть он теперь выполняет другую работу, по другому адресу. При этом с ним не заключен новый трудовой договор и не отправлено сообщение о приеме на работу иностранца. Это неправильно, решили проверяющие, и оштрафовали ИП на 200 тыс. рублей.

ИП пыталась оспорить этот штраф через суд. Как же так, рассуждала женщина. Сотрудник все тот же. О его приеме в 2017 было подано уведомление. С тех пор он продолжает работать, только в другой должности.

Между тем по мнению проверяющих, с которым согласились суды, каждый факт привлечения к труду иностранного гражданина предполагает обязанность работодателя направить соответствующее уведомление в МВД, а неисполнение данной обязанности является основанием для привлечения работодателя к административной ответственности.

То есть каждый факт допуска иностранного работника к выполнению работ в какой-либо форме по адресу, отличному от указанного в уведомлении, обязывает работодателя заключать с ним новый трудовой договор и оповещать об этом МВД. Иначе – штраф.

При этом оснований для расторжения прежнего трудового договора в ТК не имеется.

Бизнес-леди попросила суд проверить конституционность норм ст. 67 ТК, примечаний к статье 18.15 КоАП и Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

КС вынес Постановление №7-П/2020.

Если коротко, то судьи решили, что никаких противоречий с Конституцией в этих нормативных актах нет. Но бизнес-леди оштрафовали зря. Оснований для штрафа не было.

Поручение иностранному гражданину работы у того же работодателя, не предусмотренной трудовым договором и отличной от указанной в направленном в соответствующий орган уведомлении о его заключении, или работы по адресу, отличающемуся от указанного в заключенном с этим работником трудовом договоре, предполагает лишь изменение условий трудового договора и осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Бездействие работодателя, который привлек иностранного гражданина для осуществления трудовой деятельности, однако впоследствии не уведомил о поручении ему другой работы по другому адресу, не может быть квалифицировано в качестве административного правонарушения.