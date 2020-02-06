За крупный обнал осудили налоговиков

В Центральном райсуде Оренбурга вынесли приговор бывшим налоговикам, которых обвиняли в организации однодневок. За четыре года деятельности преступная группировка из шести человек во главе с экс-начальником отдела урегулирования задолженности областного УФНС создала целую сеть подставных юрлиц и ИП.

Установлено, что фигуранты дела помогали различным организациям обналичивать деньги с их счетов. За это налоговики получали процент. За все время преступной деятельности налоговики обналичили около 19 млн рублей, сообщили в Центральном райсуде Оренбурга.

После полутора лет судебных разбирательств фигурантов дела признали виновными и вынесли приговоры. Организатора банды осудили на 5 лет колонии общего режима, еще он должен выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Деньги, обнаруженные на его счетах (336 тыс. рублей, 1000 чешских крон, 775 евро и 1373 доллара) конфисковали в пользу казны. Кстати говоря, организатор работал в ФНС с 1994 года.

Еще троих приговорили к двум годам и обязали выплатить государству по 200 тыс. рублей. Пятый член группировки получил полтора года и штраф в 100 тыс. рублей. Еще одной женщине назначили наказание в виде лишения свободы на год и штрафа в 50 тыс. рублей.

Отдельным постановлением суд оповестил руководство местной налоговой о том, что борьба с однодневками ведется недостаточно, а контроль сотрудников слабый.