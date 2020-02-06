За апартаменты налоговый вычет не положен

Минфин России выпустил крайне радикальное письмо (№ 03-04-05/6583 от 03.02.2020), в котором впервые высказал позицию о недопустимости применения налогового вычета, предусмотренного пп.3 п.1 ст. 220 НК РФ. Речь идет о жилом помещении, которое переведено из нежилого.

Ситуация типичная, особенно для крупных городов. Люди покупают апартаменты, которые впоследствии переводятся в жилой фонд. Однако, по мнению Минфина России, право на налоговый вычет в размере 2 млн. рублей не возникает.

Минфин указал, что право на вычет возникает только в случае первичного приобретения квартиры, комнаты или доли (долей) в них, а предоставление имущественного налогового вычета в связи с переводом нежилого помещения (апартаменты) в жилое (квартира) НК РФ не предусмотрено. Такая позиция Минфина России согласуется с точкой зрения КС РФ.

В Определении КС РФ от 06.06.2017 № 1164-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комарова Максима Леонидовича на нарушение его конституционных прав положением подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации» сделан вывод, что НК РФ не предусмотрено предоставление имущественного налогового вычета по НДФЛ при переводе нежилых помещений в жилые. Принимая указанное определение, КС РФ исходил из того, что НК РФ предполагает поощрение налоговой льготой именно строительство и приобретение гражданами жилья, а не перевод уже принадлежащих им нежилых помещений в объекты жилой недвижимости, который по содержанию и правовым последствиям не равнозначен строительству жилых помещений или их приобретению по договору.

Заметим, что в правоприменительной практике все же встречались случаи, когда налогоплательщику удавалось получить имущественный налоговый вычет при перевод помещения из нежилого в жилое (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.08.2014 по делу № А52-3251/2013).