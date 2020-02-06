Ритейлер X5 Retail Group проиграл очередной суд по доначислению налогов

На днях Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания с X5 Retail Group 1,06 млрд руб. доначисленных налогов (дело № А40-118135/2019).

Напомним, причиной спора ритейлера и налоговиков стали внутригрупповые сделки компании.

Внимание налоговиков привлекло то, как прошла реструктуризация Х5. Ритейлер начал проводить ее в 2013 г. для упрощения структуры владения бизнесом. X5 появилась в результате слияния нескольких торговых сетей: в 2006 г. объединились магазины торгового дома «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток», а через два года объединенная Х5 купила гипермаркеты «Карусель», а также поглощала более мелкие сети.

Налоговики решили, что во время одной из сделок в 2013–2014 гг. X5 вывела деньги из России за рубеж, не уплатив с них налог. И фактически создала «механизм перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов» ни в России, ни за рубежом.

Подробно об этом дле мы писали здесь.