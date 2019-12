Владельцу «Пятерочек» и «Перекрестков» доначислили более 1 млрд рублей за уход от налогов

С группы компаний X5 взыскивают более 1 млрд рублей налоговых долгов, первую инстанцию в суде выиграла ФНС.

Причиной спора ритейлера и налоговиков стали внутригрупповые сделки компании, пишут «Ведомости».

ФНС проверяла, правильно ли консолидированная группа компаний X5 (в нее входит 39 компаний во главе с ТД «Перекресток») заплатила налоги за 2014 г. И в итоге доначислила ей 1,4 млрд руб.

Внимание налоговиков привлекло то, как прошла реструктуризация Х5. Ритейлер начал проводить ее в 2013 г. для упрощения структуры владения бизнесом. X5 появилась в результате слияния нескольких торговых сетей: в 2006 г. объединились магазины торгового дома «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток», а через два года объединенная Х5 купила гипермаркеты «Карусель», а также поглощала более мелкие сети.

Налоговики решили, что во время одной из сделок в 2013–2014 гг. X5 вывела деньги из России за рубеж, не уплатив с них налог. И фактически создала «механизм перераспределения групповой прибыли без уплаты соответствующих налогов» ни в России, ни за рубежом, говорится в решении суда.

Служба обратила внимание на покупку «Агроторга» (сейчас основная компания «Пятерочек») торговым домом «Перекресток». В 2013 г. головная нидерландская Х5 Retail Group N.V. владела напрямую или опосредованно кипрской Speak Global Ltd и Х5 Retail Holding Ltd, люксембургской Х5 Capital S.a.r.l, а также российскими «Агроторгом», «Агроаспектом» и ТД «Перекресток». В 2013 г. последний выкупил 83,4% «Агроторга» у кипрской Speak Global Ltd за 82,5 млрд руб. Но затем заменил свое обязательство перед ней займом, права по которому в результате нескольких внутригрупповых сделок перешли также к кипрской Х5 Retail Holding. С выплат по долгу ТД «Перекресток» налог не платил, а прибыль уменьшил на проценты. В Люксембурге налог также не выплачивался — люксембургская Х5 Capital S.a.r.l считала полученные проценты дивидендами, а с них не платила налог по соглашению с местной налоговой службой.

ФНС с таким подходом не согласилась. И доначислила «Агроаспекту» (входит в группу компаний «Перекресток») 647 млн руб. налога на прибыль, увеличив прибыль на проценты, и 420 млн руб., переквалифицировав выплаты за покупку «Агроторга» в дивиденды.

Х5 считает, что ритейлер и налоговики по-разному трактуют налоговое законодательство по отдельным операциям в 2014 г., говорит его представитель: «Мы намерены подать апелляционную жалобу».