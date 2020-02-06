В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах в Арктике

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом стимулировании компаний в Арктической зоне, сообщает «Парламентская газета».

Проект федерального закона направлен на предоставление налогового стимулирования по поиску, оценки, разведки и добычи углеводородного сырья на отдельных территориях Арктической зоны России. Документом предусматриваются льготные налоговые условия для тех организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях в северной части Охотского моря, в южной части Баренцева мора, Печорском и Белом морях, а также в Японском море.

Кроме того, проект закона предусматривает установление нулевой ставки налога на добычу газа на 12 лет на участках недр, которые полностью расположены севернее Северного полярного круга, в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края и Якутии. Документ предполагает распространение налога на дополнительный доход от добычи сырья, а также льготной налоговой ставки по добыче полезных ископаемых на участки недр, которые полностью или частично расположены севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Якутии, Чукотского автономного округа.

Также согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр в границах Красноярского края, севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которым предоставлена до 1 января 2019 года.