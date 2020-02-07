После смерти нет НДФЛ

Смерть работника является основанием для прекращения трудового договора.

При этом зарплата, не полученная ко дню смерти работника, выдаются членам его семьи.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 44 НК обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью физического лица — налогоплательщика.

В соответствии с пунктом 18 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы, получаемые от физлиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Таким образом, у организации-работодателя не возникает обязанности налогового агента по удержанию НДФЛ с денежных средств, начисленных умершему работнику, а также с указанных сумм при их выплате в установленном порядке членам его семьи.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/3420 от 22.01.2020.