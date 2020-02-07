Регулирование аптек ужестосточат для борьбы с ростом цен

Депутаты из «Единой России» разработали поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» и в скором времени внесут его в Госдуму, сообщил зампред думской фракции единороссов Андрей Исаев.

Он один из авторов документа, в подготовке также участвовали руководитель фракции Сергей Неверов и депутаты Елена Панина и Александр Петров, пишут «Ведомости».

Регулирования в аптечном деле недостаточно, уверен Исаев. Он приводит в пример торговые сети, по которым принято достаточно жесткое законодательство.

5 февраля зампред правительства Татьяна Голикова пожаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост в некоторых аптеках цен на медицинские маски и лекарства, нужные против коронавируса. Президент предложил лишать лицензий аптеки, наживающиеся на ажиотажном спросе на маски.

Депутаты предлагают ввести понятие «аптечная сеть». Как определить, является ли компания аптечной сетью, Исаев не сказал: фракция ждет ответа от Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которым направлен документ.

Другая идея — отделить понятие некоммерческих аптечных организаций от коммерческих. Исаев приводит в пример Ассоциацию независимых аптек («Асна») — общество с ограниченной ответственностью, организацию с единой ценовой политикой.

Депутаты также предлагают ограничить количество организаций, которые может иметь аптечная сеть в стране, сообщил Исаев, но почти не объяснил, что имеется в виду: то ли доля на рынке, то ли количество аптек на российском или одном из региональных рынков. Единственное, что сказал Исаев, — исключение будет сделано для удаленных регионов, где все аптеки принадлежат одной сети. Один из вариантов — ограничение доли рынка: не более 3,5%.

Еще одно предложение — ограничить бонусы аптекам за размещение товара: не более 5,5% цены поставки в среднем по рынку, продолжал Исаев, это нужно, чтобы не возникали ситуации, когда бонус аптеки достигает 60%.

Депутаты также хотят обязать аптеки ежеквартально регистрировать цены на все лекарства, предупредил Исаев, схожая мера действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: цена на них регистрируется производителями раз в год и в течение этого времени поднять ее невозможно.

Опрошенные «Ведомостями» участники розничного фармацевтического рынка полагают, что поправки плохо скажутся на отрасли. Ограничение бонусов аптек приведет к росту цен — эти бонусы аптеки учитывают при ценообразовании.

Аптеки — низкорентабельный бизнес с очень высокой конкуренцией, приходится снижать цены до минимума, считают представители аптечного бизнеса. В цене лекарств заложен процент от бонусов производителей за размещение товаров и, если бонус уменьшится, пропорционально вырастет цена.

Ограничение числа аптек или доли сетей заставит закрывать некоторые точки, особенно в малых населенных пунктах. Доступность лекарств снизится, цена вырастет, а часть препаратов будет сложно купить.