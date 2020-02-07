Кому из бывших собственников имущества необходимо сдать 3-НДФЛ

Людям, которые в минувшем году продавали квартиры, дачи, машины, дома, земельные участки и иное имущество необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган. Обязанность возникает не у всех физлиц, а только у тех, которые попадают под условия декларирования: отчитываться необходимо, если имуществом до продажи гражданин владел меньше установленного минимального срока.

Подавать декларацию 3-НДФЛ нужно:

после продажи автомобилей, гаражей, нежилых помещений и иного имущества (за исключением ценных бумаг), которые находились в собственности меньше 3 лет;

после продажи недвижимости (квартиры, дома, дачи, садового участка, земли или долей в них), которые находились в собственности меньше 5 лет (если эти объекты были приобретены после 1 января 2016 года). Исключение составляют случаи, когда недвижимость была получена в собственность по наследству или подарена членом семьи или близким родственником. В этой ситуации минимальный предельный срок владения недвижимостью составляет 3 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля этого года в налоговый орган по месту регистрации гражданина. Сделать это можно и через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.