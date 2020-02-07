Однодневки вычистили, теперь у налоговиков новая цель. Вздрогнем

Эксперты по налогам уверены: налоговики окончательно сместили фокус внимания с однодневок на схемы с дроблением. Но надо быть объективными, группа компаний – это реалии любого российского бизнеса.

ФНС больше не будет мириться с запутанными схемами. Налоговикам все проще работать благодаря современным программам. Третья модификация АСК «НДС-2» позволяет отслеживать цепочку не из шести, а уже более чем из десяти компаний. Но без дробления многим не выжить.

Поэтому вы просто обязаны разбираться в инструментах структурирования и дробления бизнеса. В Центре обучения «Клерк» вышел новый курс «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой».

• Поймете, как не налететь на проблемы с налоговой, если вы понимаете, что без дробления бизнес существовать не может.

• Будете понимать, как вам выстроить процессы так, чтобы не попасть под уголовку и субсидиарку.

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Автор курса: Мария Ильяшенко, управляющий партнер «Курсив», первоклассный эксперт по налоговому праву.