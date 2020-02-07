В Москве введут пятилетний особый правовой режим для ИТ-компаний

Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков и депутат Ирина Белых разработали законопроект о создании экспериментального правового режима для тестирования искусственного интеллекта (ИИ) в Москве.

Законопроект уже внесен в Госдуму 7 февраля, сообщает РБК.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта». Как подчеркивают авторы законопроекта, его принятие позволит «значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений», где целесообразно его внедрение, а также выявить, «какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных» президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта и, как следствие, «обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства».

Цель эксперимента — существенно упростить компаниям правовые условия разработки ИИ, «установить понятные и чёткие правила развития технологий на его основе».

ИИ обладает большим потенциалом и мог бы решать множество рутинных задач, однако многие аспекты применения технологий законодательно не урегулированы. Это тормозит их развитие, пояснил изданию источник в правительстве Москвы. По его словам, Москва — лидер внедрения высоких технологий в России, поэтому должна стать первым городом с особым правовым режимом для ИТ-компаний.

Эксперимент, согласно документу, должен стартовать 1 июля 2020 года и продлиться пять лет. В нём могут участвовать юрлица и ИП, чей бизнес связан с разработкой или оборотом технологий ИИ, продажей товаров и услуг на его основе. Участники должны быть зарегистрированы в столице, их внесут в специальный реестр.

Новый проект потребует изменения закона о персональных данных. Мэрия Москвы сможет предоставлять участникам эксперимента фото и видео, полученные камерами на улицах столицы, и контролировать обработку обезличенной информации.

Принятие закона ускорит внедрение и развитие технологий ИИ, поможет определить отрасли экономики, которые в нём особенно нуждаются, считают авторы законопроекта. Результаты эксперимента будут представлены правительству РФ, чтобы чиновники обсудили целесообразность дальнейших изменений законодательства.

Интерес к участию в эксперименте проявили «Яндекс», «Лаборатория Касперского», резиденты «Сколково» и другие компании, отмечает РБК. Представитель «Яндекса» пояснил, что специальный режим в Москве позволит компании развивать беспилотные автомобили.