Экономия на процентах по займу на покупку жилья: облагать НДФЛ или нет

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, признается доходом налогоплательщика при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком.

Таким образом, в случае если в отношении экономии на процентах за пользование заемными средствами на новое строительство (приобретение жилья) не соблюдаются вышеназванные условия, то соответствующая экономия не признается доходом в целях налогообложения (с 1 января 2018 года).

Если заем на покупку жилья выдала организация-работодатель, то экономия на процентах облагается НДФЛ.

Между тем такая матвыгода освобождается от налогообложения при условии наличия у налогоплательщика права на получение имущественного налогового вычета, подтвержденного налоговым органом.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 29.01.2020 № 03-04-06/5305