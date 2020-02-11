Бывший ИП продал землю с магазином: как считать НДФЛ

Доходы, полученные от продажи земельного участка и расположенного на нем здания магазина, использовавшегося в предпринимательской деятельности, не освобождаются от НДФЛ независимо от срока владения указанными объектами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 31.01.2020 № 03-04-05/5869.

При этом, считая НДФЛ, не надо забывать про кадастровую стоимость.

В соответствии с пунктом 2 статьи 214.10 НК в случае, если доходы налогоплательщика от продажи недвижимости меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта на 1 января года продажи, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта принимаются равными 0,7 от кадастровой стоимости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета при продаже имущества.

В то же время положения подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК не применяются в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые использовались в предпринимательской деятельности.