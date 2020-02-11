Пока при переходе с ЕНВД на УСН нельзя учесть расходы на остатки товара. Но скоро все изменится

С 1 января 2020 года к розничной торговле в целях применения ЕНВД и ПСН не относится реализация следующих товаров, подлежащих обязательной маркировке:

лекарственных препаратов;

обувных товаров;

предметов одежды из натурального меха.

При этом по обуви запрет на ЕНВД не распространяется до 1 марта 2020 года.

Об этом в очередной раз сообщает Минфин в письме от 16.01.2020 № 03-11-10/1410.

При реализации этих товаров можно применять УСН или ОСНО, а остальные товары продолжать продавать в рамках ЕНВД. При этом необходимо вести раздельный учет.

А как быть с расходами на товар после перехода с ЕНВД на УСН «доходы минус расходы»?

Минфин напомнил, что сейчас НК не предусмотрена возможность уменьшения налоговой базы по УСН, на расходы, фактически произведенные в период применения ЕНВД.

Однако в Госдуме находится на рассмотрении законопроект № 862653-7, которым статья 346.25 НК дополняется новым пунктом 2.2, предусматривающим право организаций и ИП, которые до перехода на УСН применяли ЕНВД, при определении налоговой базы по налогу на УСН учесть произведенные до перехода на УСН расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, которые учитываются по мере реализации указанных товаров.

Это правило должно вступить в силу задним числом, с 1 января 2020 года.

Напомним, об этом законопроекте мы рассказывали в материале «Внимание уходящим с ЕНВД! Для вас хорошая новость: на УСН разрешат учитывать старые расходы».