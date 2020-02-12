Если авибилеты и визы за физлицо оплатила компания, возникает НДФЛ

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 НК установлено, что к доходам налогоплательщика, полученным в натуральной форме, относятся, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями или ИП товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.

Таким образом стоимость авиабилетов и виз, оплаченных организацией за физических лиц, подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.01.2020 № 03-04-06/3342.

При это организация в данном случае выступает налоговым агентом.

При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 % суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.

При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта следующего года письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог.