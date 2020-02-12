Резидент/нерезидент: как определить

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Налоговый статус физического лица определяется на каждую дату получения им дохода исходя из фактического времени его нахождения в РФ.

При определении налогового статуса учитывается 12-месячный период, предшествующий дате получения дохода физлицом, в том числе начавшийся в одном налоговом периоде (календарном году) и продолжающийся в другом налоговом периоде (календарном году).

183 дня пребывания в РФ, по достижении которых физлицо будет признано налоговым резидентом РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физлицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.

Окончательный налоговый статус налогоплательщика, определяющий налогообложение его доходов, полученных за налоговый период, определяется по его итогам.

Таким образом, если по итогам налогового периода число дней пребывания физлица в РФ в данном налоговом периоде не превысит 183 дня, такое лицо не будет признаваться налоговым резидентом РФ в данном налоговом периоде и суммы НДФЛ, удержанного с его доходов, полученных в данном налоговом периоде, подлежат перерасчету налоговым агентом по ставке 30 %.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 22.01.2020 № 03-04-05/3343.