Выиграли в азартной игре менее 15000 рублей? Сдайте 3-НДФЛ и заплатите налог

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 и пунктом 2 статьи 228 НК физлица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исчисляют и уплачивают НДФЛ самостоятельно, исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей.

При этом не подлежат обложению НДФЛ доходы, не превышающие 4 000 рублей, в виде стоимости выигрышей, полученных участниками азартных игр, проводимых в том числе в букмекерской конторе и тотализаторе, за налоговый период.

При этом уменьшение суммы выигрыша в указанных целях на сумму ставки или интерактивной ставки, в случае когда сумма выигрыша, полученного от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, не превышает 15 000 рублей, НК не предусмотрено.

Налогоплательщик должен сдать декларацию за прошлый год до 30 апреля, а уплатить налог — до 15 июля.

Таким образом, физлица, получившие выигрыши, не превышающие 15 000 рублей, от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, обязаны самостоятельно исчислить сумму налога исходя из всех полученных в налоговом периоде выигрышей, а также представить в налоговый орган по месту своего жительства декларацию 3-НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 23.01.2020 № 03-04-05/3748.