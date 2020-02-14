Как учесть в расходах ОС, созданное в результате НИОКР

Пунктом 9 статьи 262 НК установлено, что, если в результате произведенных расходов на НИОКР налогоплательщик получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, данные права признаются нематериальными активами, которые подлежат амортизации, либо по выбору налогоплательщика указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет.

При этом суммы расходов на НИОКР, ранее включенные в состав прочих расходов, восстановлению и включению в первоначальную стоимость НМА не подлежат.

При этом статьей 262 НК не установлено особенностей, касающихся формирования первоначальной стоимости ОС, созданных в результате осуществления НИОКР, либо налогового учета соответствующих расходов.

Следовательно, первоначальная стоимость указанных ОС формируется в общеустановленном статьей 257 НК порядке и погашается путем начисления амортизации.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 27.01.2020 № 03-03-07/4661.