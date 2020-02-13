Как формировать резерв по сомнительным долгам

Согласно пункту 4 статьи 266 НК сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 % от выручки за указанный налоговый период.
При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин — 10 % от выручки за предыдущий налоговый период или 10 % от выручки за текущий отчетный период.
Сумма резерва по сомнительным долгам, исчисленного на отчетную дату по правилам, установленным пунктом 4 статьи 266 НК, сравнивается с суммой остатка резерва, который определяется как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату по правилам, установленным пунктом 4 статьи 266 НК, и суммой безнадежных долгов, возникших после предыдущей отчетной даты.
В случае если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Таким образом, исчисление суммы резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода осуществляется налогоплательщиком в следующем порядке:
1) рассчитанная по результатам инвентаризации сумма резерва по сомнительным долгам корректируется с учетом установленных предельных величин резерва — 10 % от выручки за предыдущий налоговый период или 10 % от выручки за текущий отчетный период (в зависимости от того, какая величина больше);Такие разъяснения дает Минфин в письме от 29.01.2020 г. № 03-03-06/1/5267.
2) сумма скорректированного резерва по сомнительным долгам сравнивается с суммой остатка резерва, исчисляемого как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату по правилам, установленным пунктом 4 статьи 266 НК, и суммой безнадежных долгов, возникших после предыдущей отчетной даты;
3) если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде, если больше — разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.