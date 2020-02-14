Прямые расходы распределяются на НЗП

Как известно, расходы на производство и реализацию, подразделяются на прямые и косвенные.

Причем перечень прямых расходов организации определяют самостоятельно в учетной политике.

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК.

Сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода внереализационные расходы.

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.

Пунктом 1 статьи 319 НК установлено, что налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам).

Указанный порядок распределения прямых расходом (формирования стоимости НЗП) устанавливается учетной политике и подлежит применению в течение не менее двух налоговых периодов.

Кроме того, в случае если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу невозможно, налогоплательщик в своей учетной политике самостоятельно определяет механизм распределения указанных расходов с применением экономически обоснованных показателей.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 30.01.2020 № 03-03-06/1/5477.