Для самозанятых просят льготы по маркировке товаров

«Опора России» попросила Минпромторг разрешить самозанятым продавать подлежащие маркировке товары собственного производства, при этом не чипируя их.

Об этом говорится в письме главы бизнес-объединения Александра Калинина к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с ним ознакомились «Известия».

По закону о налоге на профессиональный доход, самозанятым запрещено реализовывать продукцию, которая подлежит обязательной маркировке. Однако с учетом того, что список таких товаров постоянно расширяется, это ограничение мешает популяризации налогового режима, уверены в «Опоре России».

Сегодня существует обширный список товаров, которые нужно маркировать. Среди них — текстиль, парфюм, обувь, говорится в письме. При этом самозанятые могут производить почти все виды таких изделий в малых объемах, уверен Александр Калинин. Например, женщины в декрете часто подрабатывают пошивом детских чепчиков, боди, пеленок — как по индивидуальному заказу, так и изготавливая небольшие партии. В последнее время становится популярным покупать обувь ручной работы, а также парфюм малых объемов, следует из документа.

Если просто разрешить самозанятым продавать маркируемые товары, это не поможет их бизнесу, поскольку это обернется существенными затратами на администрирование, уверен Александр Калинин. Отметки требуют не только специального программного обеспечения и оплаты кодов, но и введения профессионального электронного документооборота, говорится в письме. В связи с этим «Опора России» предлагает разрешить работающим на себя торговать маркируемой продукцией, при этом не ставя на нее чипы.

В Минэкономразвития полностью поддерживают инициативу делового объединения, заявили «Известиям» в ведомстве. Пунктом о торговле самозанятыми товарами без их чипирования может быть дополнен план мероприятий по «Трансформации делового климата», проект распоряжения правительства об этом находится в процессе подготовки.

Однако не все эксперты поддерживают предложение, опасаясь злоупотреблений. Они считают, что властям следует задуматься в первую очередь о том, как упростить и удешевить институт маркировки.

К самозанятым не надо относиться как к неполноценным и менять общие правила специально под них, заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Весь цивилизованный мир живет с маркировкой, и самозанятые тоже смогут под нее адаптироваться. Для того чтобы режим был популярным, нужно зафиксировать правила налогообложения — именно это пугает большинство россиян, которые пока работают «в тени».