Тысячи ресторанов и кафе обязаны закрыться из-за нового закона

Планы правительства ограничить продажу алкоголя небольшими заведениями общепита в жилых домах могут иметь масштабные последствия для бизнеса. Потенциально инициатива может повлиять на работу 60 тысяч точек.

«Опора России» направила в государственно-правовое управление президента РФ отзыв на законопроект, вводящий новые ограничения на торговлю алкоголем для ресторанов, баров и кафе в многоквартирных домах, узнал «Коммерсантъ».

Законопроект, подготовленный ко второму чтению, устанавливает минимальную площадь зала обслуживания посетителей для таких точек в 20 кв. м. Кроме того, документ позволяет субъектам РФ полностью запрещать торговлю алкоголем при оказании услуг общепита в жилых домах.

Как указывает «Опора России», понятие «площадь зала обслуживания» не имеет мер регулирования и контроля, а его создание приведет к дополнительным расходам бюджета. В России из более 100 тыс. заведений общепита свыше 60 тыс. находятся в жилых домах. Только в Москве, указывают в «Опоре России», на конец 2019 года было 7,6 тыс. организаций общепита площадью до 100 кв. м.

Их закрытие приведет к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, а также падению привлекательности страны у туристов, предупреждает организация. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подтверждает, что небольшие заведения — встречающийся в центре города формат, а площадь таких объектов может быть сложно расширить. Передачу регионам прав устанавливать минимальную площадь зала обслуживания и запрещать торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах «Опора России» считает «крайне опасной».

В итоге закрытие мелких точек приведет к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, а также к падению привлекательности страны у туристов. Закрытие до 80% таких точек в отдельных регионах приведет к росту цен в оставшихся объектах, а независимые производители пива, сидра и других напитков лишатся основного канала сбыта.

В Минпромторге поддерживают запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общепита в многоквартирных домах только при решении общего собрания собственников. В Минфине считают, что законопроект требует доработки с учетом замечаний, которые были представлены и ранее. Так, говорит представитель министерства, подчеркивалось, что введение дополнительных условий к площади зала обслуживания посетителей может негативно отразиться на добросовестных предпринимателях, снизить рентабельность бизнеса и послужить поводом для их закрытия. Кроме того, предполагалось, что вопрос запрета торговли алкоголем при оказании услуг общепита многоквартирных домах будет решаться на общем собрании жильцов, и не было предусмотрено наделение такими полномочиями субъектов РФ, добавили в Минфине.