50 документов начнут выдавать в электронном виде

Правительство РФ утвердило план перехода министерств и ведомств на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет ТАСС.

«На прошлой неделе мы утвердили план мероприятий по переходу до 2021 года к выдаче различного вида разрешений в электронном виде. Это касается 47 видов таких документов», – сказал премьер-министр.

Разрешительные документы в электронном виде будут выдавать при:

• регистрация мотоциклов, автомобилей и прицепов,

• учете дронов,

• приеме уведомлений о начале работы бизнес-проектов по отдельным направлениям деятельности,

• ввозе и регистрации лекарственных средств,

• лицензии частных детективов и ЧОПов,

• аккредитациифармацевтических и медицинских специалистов.

Электронная регистрация ускорит процесс выдачи рзрешнеий.