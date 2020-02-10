50 документов начнут выдавать в электронном виде

Правительство РФ утвердило план перехода министерств и ведомств на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет ТАСС.
«На прошлой неделе мы утвердили план мероприятий по переходу до 2021 года к выдаче различного вида разрешений в электронном виде. Это касается 47 видов таких документов», – сказал премьер-министр.
Разрешительные документы в электронном виде будут выдавать при:
• регистрация мотоциклов, автомобилей и прицепов,
• учете дронов,
• приеме уведомлений о начале работы бизнес-проектов по отдельным направлениям деятельности,
• ввозе и регистрации лекарственных средств,
• лицензии частных детективов и ЧОПов,
• аккредитациифармацевтических и медицинских специалистов.
Электронная регистрация ускорит процесс выдачи рзрешнеий.
«Это очень важно, и мы рассчитываем серьезно сократить сроки получения таких разрешений, по ряду позиций – в два или три раза, а где-то и до одного рабочего дня», – заявил премьер-министр. Он добавил, что информация о выдаче таких разрешений будет заноситься в электронный реестр в интернете, что, по мнению Мишустина, «упростит проверку достоверности разрешений, сроков их действия и статуса».